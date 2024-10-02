ايران توجه رسالة تهديدية الى الإسرائليين : سنصل إليك قريبًا !

والتهديد يقول: "سنصل إليك قريبًا".ويتضمن التهديد المباشر قائمة مفصلة بأسماء كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، إلى جانب نتنياهو.
وتم ذكر رئيس الأركان، وقادة القيادات، وقادة القوات الجوية والبحرية، ويشمل التهديد أيضًا اسم الرئيس السابق للجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا ، الذي تقاعد من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية على لبنان
-
فرنسا تعلن مشاركتها في اعتراض الصواريخ الإيرانية على إسرائيل
-
الرئيس الإيراني يصل إلى قطر
-
مقتل 14 جندياً إسرائيلياً باشتباكات عنيفة في جنوب لبنان
-
لافروف يلتقي دبلوماسيين من الشرق الأوسط في موسكو
-
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ندعم الرد الإسرائيلي على إيران
-
التحقيق في إطلاق نار استهدف سفارة إسرائيل في السويد
-
الاحتلال ينشر صوراً لاجتياز دباباته للجدار الحدودي مع لبنان