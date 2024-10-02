ايران توجه رسالة تهديدية الى الإسرائليين : سنصل إليك قريبًا !

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الوكيل الإخباري- في إعلان غير عادي نُشر باللغة العبرية، هددت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالعمل على تصفية رؤساء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء. اضافة اعلان





والتهديد يقول: "سنصل إليك قريبًا".ويتضمن التهديد المباشر قائمة مفصلة بأسماء كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، إلى جانب نتنياهو.



وتم ذكر رئيس الأركان، وقادة القيادات، وقادة القوات الجوية والبحرية، ويشمل التهديد أيضًا اسم الرئيس السابق للجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا ، الذي تقاعد من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.