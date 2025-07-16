بدء جلسة محاكمة نتنياهو

الوكيل الإخباري- افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "بدء جلسة محاكمة رئيس الوزراء الاسرئايلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها".

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