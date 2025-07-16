الأربعاء 2025-07-16 11:41 ص
 

بدء جلسة محاكمة نتنياهو

بدء جلسة محاكمة نتنياهو
نتنياهو
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "بدء جلسة محاكمة رئيس الوزراء الاسرئايلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها".

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وكان قد اشار نتنياهو في وقت سابق اليوم "سنهزم أعداءنا ونعيد الاسرى من غزة ونعزز مستقبل دولة إسرائيل".

 
 
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