برلماني إيراني: الملف النووي خارج نطاق التفاوض مع واشنطن

وقال كوثري إن "ال
وقال: "لم ولن يتم طرح الملف النووي للتفاوض، والمحادثات الجارية تركز على إنهاء الحرب بالكامل".
وأوضح أن إيران تتفاوض حاليا حول عدم تكرار الحرب، ودفع التعويضات، وخروج القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري.
وشدد على أن أسباب عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن هي إسرائيل والإملاءات الأمريكية.
وقال: "نتابع العمل مرحلة تلو الأخرى، لن نسمح بتكرار تجربة الاتفاق النووي، ويجب أن نتأكد من تنفيذ الجانب الآخر لتعهداته حتى ننتقل للمرحلة التالية وذلك لعدم ثقتنا في الولايات المتحدة".
وأضاف أن إيران هي التي ستدير مضيق هرمز، وأن العديد من دول العالم قبلت بسيطرتها على المضيق.
وأشار مالكي إلى أن "الأمريكيين قبلوا حوالي 10 بنود من أصل 14 بندا اقترحتها إيران، ولم يتبق سوى عدد قليل من القضايا التي لا تزال محل نقاش ودراسة"، مؤكد أيضا أن مضيق هرمز والتخصيب غير قابلين للتفاوض.
