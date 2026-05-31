برلماني إيراني: الملف النووي خارج نطاق التفاوض مع واشنطن

الوكيل الإخباري- أكد إسماعيل كوثري العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارحية في البرلمان الايراني لقناة "آر تي" أن الملف النووي خارج البحث والتفاوض مع الولايات المتحدة.



وقال كوثري إن "ال مفاوضات مستمرة ولكن لم نصل الى اتفاق نهائي ونعرف أنها لن تحقق نتيجة".

واعتبر أن تصريحات الرئيس الأمريكي الكثيرة ليست إلا أكاذيب يسعى من خلالها تحقيق مصالحه والسيطرة على أسعار الطاقة العالمية.



وقال: "لم ولن يتم طرح الملف النووي للتفاوض، والمحادثات الجارية تركز على إنهاء الحرب بالكامل".



وأوضح أن إيران تتفاوض حاليا حول عدم تكرار الحرب، ودفع التعويضات، وخروج القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري.



وشدد على أن أسباب عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن هي إسرائيل والإملاءات الأمريكية.



وقال: "نتابع العمل مرحلة تلو الأخرى، لن نسمح بتكرار تجربة الاتفاق النووي، ويجب أن نتأكد من تنفيذ الجانب الآخر لتعهداته حتى ننتقل للمرحلة التالية وذلك لعدم ثقتنا في الولايات المتحدة".



وأضاف أن إيران هي التي ستدير مضيق هرمز، وأن العديد من دول العالم قبلت بسيطرتها على المضيق.



وفي وقت سابق اليوم صرح عضو آخر في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، هو فداحسين مالكي، بأن إيران والولايات المتحدة أصبحتا على مقربة من التوصل إلى اتفاق.