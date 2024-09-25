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بريطانيا ترسل 700 جندي استعدادا لإجلاء رعاياها من لبنان

جنود بريطانيين
جنود بريطانيين
الأربعاء، 25-09-2024 08:18 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت بريطانيا إرسال مئات الجنود إلى قبرص لمساعدة بريطانيين على مغادرة لبنان في أعقاب التصعيد الكبير في المواجهة بين حزب الله وإسرائيل داعية البريطانيين هناك إلى المغادرة على الفور.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه في الوقت الذي يجري فيه إعداد خطط طوارئ، فإن نحو 700 جندي مدعومين بقوة حدودية سينتقلون إلى قبرص خلال الساعات المقبلة.


وأضافت الوزارة أن القوات الجوية لديها أيضا طائرات نقل في حالة تأهب لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.


وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي "إن الأحداث التي وقعت في الساعات والأيام الماضية أظهرت مدى خطورة هذا الوضع، ولهذا السبب فإن رسالتنا واضحة؛ على المواطنين البريطانيين المغادرة الآن".


وسبق أن دعت لندن مرارا رعاياها إلى مغادرة لبنان خلال الأشهر الماضية.

 
gnews

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