 
الأربعاء 2025-02-05 04:23 م
 

بريطانيا تعلن تقديم 55 مليون جنيه إضافية لأوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
الأربعاء، 05-02-2025 02:55 م
الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارته إلى كييف اليوم الأربعاء عن تقديم لندن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" بأن المملكة المتحدة ستخصص 17 مليون جنيه إسترليني لدعم مشاريع الطاقة المستدامة في أوكرانيا، كجزء من الجهود الرامية إلى مساعدتها على التعافي من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة القصف الروسي.

وأكد لامي أن الحكومة البريطانية تؤمن بـ"البناء من أجل المستقبل" بين البلدين، إلى جانب تقديم الدعم الفوري لكييف.

وقال: "نحن مصممون على وضع أوكرانيا في أقوى موضع ممكن في معركتها ضد روسيا، وبعد ذلك، من خلال علاقتنا طويلة الأمد التي عززتها شراكة استمرت 100 عام".

روسيا اليوم
 
gnews

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