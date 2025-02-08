بريطانيا: على الولايات المتحدة التعلم من تجربتنا

وفي حديثه لصحيفة الغارديان البريطانية خلال زيارته لأوكرانيا، التي نُشرت اليوم السبت، أشار لامي إلى أن دمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية البريطانية في عام 2020، والذي تم دون تحضير كافٍ، قد أثر سلبًا على القوة الناعمة لبريطانيا في الدول النامية.
وأكد لامي ضرورة أن يتعلم الأصدقاء الأمريكيون من تجربة المملكة المتحدة، حيث كان تقليص المساعدات قرارًا استراتيجيًا خاطئًا.
وقال: "لقد أمضينا سنوات طويلة في محاولة تصحيح هذا الخطأ الاستراتيجي"، مشددًا على أن المساعدات تظل أداة أساسية للقوة الناعمة، وفي غيابها، أشعر بقلق بالغ حيال احتمالات انخراط دول أخرى في ملء هذه الفجوة.
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