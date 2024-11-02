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بري يعلن فشل المبادرة الأمريكية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل

لقاء سابق بين بري والمبعوث الأمريكي
لقاء سابق بين بري والمبعوث الأمريكي
السبت، 02-11-2024 08:20 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فشل المبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف النار في لبنان، مشيرا إلى أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

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وقال بري لصحيفة "الشرق الأوسط" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "رفض خارطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، الذي لم يتواصل معنا منذ أن غادر تل أبيب"، في إشارة إلى أنه لا إيجابية في محادثاته في إسرائيل.


واعتبر بري أن هذا الأمر يترك الوضع في لبنان "رهنا بتطورات الميدان"، مبديا تخوفه من "تحويل لبنان إلى غزة ثانية".

 

وجدد بري، تأكيد لبنان على ثوابته في هذا المجال، أبرزها التمسك بالقرار الدولي 1701.

 

RT

 
gnews

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