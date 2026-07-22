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بري يعلن موقفه من حديث ترامب عن تدخل سوري في لبنان

وعما إذا كان سيلتقي الرئيس عون بعد عودته من واشنطن قال الرئيس بري إن التواصل موجود أساسا. وأضاف بري: "أنا غير متخوف من حديث ترامب عن تدخل سوري في لبنان لأن لا إشارات سورية ولا أي اشارات لبنانية لأي ن
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، أنه غير متخوف من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدخل سوري في لبنان.

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وقال بري في حديث صحفي: "أنتظر لأعرف ماذا جرى في اجتماعات واشنطن الثنائية ومدى الالتزام بترجمة الانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان".

 

وعما إذا كان سيلتقي الرئيس عون بعد عودته من واشنطن قال الرئيس بري إن التواصل موجود أساسا.

وأضاف بري: "أنا غير متخوف من حديث ترامب عن تدخل سوري في لبنان لأن لا إشارات سورية ولا أي اشارات لبنانية لأي نية لتدخلات أو إحداث توترات".

وعن زيارة الرئيس نواف سلام إلى زوطر الغربية قال بري: "إنها رمزية ومنسقة معي، حيث اتصل بي ونصحته بالتوجه باكرا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لأن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن إطلاق النار".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد وصل إلى بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية في جنوب لبنان لمتابعة تنفيذ اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية.

 
 


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