بري يعلن موقفه من حديث ترامب عن تدخل سوري في لبنان

وأضاف بري: "أنا غير متخوف من حديث ترامب عن تدخل سوري في لبنان لأن لا إشارات سورية ولا أي اشارات لبنانية لأي نية لتدخلات أو إحداث توترات".
وعن زيارة الرئيس نواف سلام إلى زوطر الغربية قال بري: "إنها رمزية ومنسقة معي، حيث اتصل بي ونصحته بالتوجه باكرا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لأن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن إطلاق النار".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد وصل إلى بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية في جنوب لبنان لمتابعة تنفيذ اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية.
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