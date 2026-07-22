بري يعلن موقفه من حديث ترامب عن تدخل سوري في لبنان

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، أنه غير متخوف من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدخل سوري في لبنان.

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وقال بري في حديث صحفي: "أنتظر لأعرف ماذا جرى في اجتماعات واشنطن الثنائية ومدى الالتزام بترجمة الانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان".