بزشكيان يدعو الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإيرانيين السبت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، محذّرا من سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إثارة "سخط شعبي" رغم عدم وجود شحّ في إمدادات الطاقة.

وقال بزشكيان في خطاب متلفز "نطلب من شعبنا العزيز الجاهز والحاضر في الميدان، طلبا بسيطا وهو تقليص استهلاكه للكهرباء والطاقة".