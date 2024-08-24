 
السبت 2024-08-24 03:31 م
 

 

بلدية كريات شمونة: سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

كريات شمونة
كريات شمونة
السبت، 24-08-2024 02:00 م
الوكيل الإخباري-   أفادت بلدية كريات شمونة بسقوط عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة دون إصابات.اضافة اعلان


وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
gnews

أحدث الأخبار

ت

طب وصحة أطعمة على كبار السن تجنبها

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين

تعبيرية

منوعات احترس .. هذا الخطأ يؤدي إلى انفجار التكييف في الصيف !

خضار وفواكه

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وزارة التنمية الإجتماعية

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر

لعبة الفيديو المباعة

تكنولوجيا بوقت قياسي.. بيع 10 ملايين نسخة من لعبة فيديو

ء

طب وصحة لمحبي البندورة.. تعرف على فوائدها وأضرارها

العين والوزير الأسبق الدكتور محمد خير مامسر

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق محمد خير مامسر



 


الأكثر مشاهدة