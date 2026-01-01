بلغاريا تنضم إلى منطقة اليورو مع بداية العام الجديد

وتعد بلغاريا، الدولة البلقانية التي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2007، أول دولة تعتمد اليورو منذ أن بدأت كرواتيا باستخدام العملة الموحدة في 2023.
ويبلغ سعر الصرف الثابت 1.95583 ليف مقابل اليورو، وهو نفسه بالضبط عندما تم تحويل المارك الألماني إلى اليورو.
وينقسم الرأي العام حول اعتماد اليورو، وقد صاحب إدخال العملة احتجاجات واسعة.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا
-
زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك
-
رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده بعد المناورات الصينية
-
ترمب يكشف عن أمنيته للعام الجديد
-
إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي
-
مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون
-
الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص
-
الأمم المتحدة تندد بقانون إسرائيلي يمنع الكهرباء والمياه عن منشآت الأونروا