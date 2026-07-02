"بلومبرغ": دول الخليج قد تسمح بفرض رسوم عبور لمضيق هرمز

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مسؤولين من دول الخليج يدرسون إمكانية فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، لتُدفع لإيران وعُمان.



وكانت الوكالة قد أفادت في أواخر يونيو بأن عُمان حذرت الدول الأوروبية من أن عبور السفن للمضيق قد يرافقه تحصيل رسوم، وأن العودة إلى الوضع السابق قبل العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران أصبحت مستحيلة.



ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين خليجيين قولهم في أحاديث خاصة إن "بعض القوى الأوروبية الرائدة تقبل الآن بأن السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي سيكون عليها دفع رسوم لإيران وعُمان".

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