"بلومبرغ": دول الخليج قد تسمح بفرض رسوم عبور لمضيق هرمز

وكانت الوكالة قد أفادت في أواخر يونيو بأن عُمان حذرت الدول الأوروبية من أن عبور السفن للمضيق قد يرافقه تحصيل رسوم، وأن العودة إلى الوضع السابق قبل العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران أصبحت مستحيلة.
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين خليجيين قولهم في أحاديث خاصة إن "بعض القوى الأوروبية الرائدة تقبل الآن بأن السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي سيكون عليها دفع رسوم لإيران وعُمان".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كتبت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن عُمان قدمت اقتراحا رسميا للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بشأن تحصيل رسوم العبور، استنادا جزئيا إلى آليات مطبقة في مضيق ملقا ومضيق سنغافورة، مع الإشارة إلى أن طهران تصر على الطابع الإلزامي للرسوم رغم كونها طوعية شكلا في المشروع العُماني.
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