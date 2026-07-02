الجمعة 2026-07-03 12:34 ص

"بلومبرغ": دول الخليج قد تسمح بفرض رسوم عبور لمضيق هرمز

ا
أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مسؤولين من دول الخليج يدرسون إمكانية فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، لتُدفع لإيران وعُمان.

وكانت الوكالة قد أفادت في أواخر يونيو بأن عُمان حذرت الدول الأوروبية من أن عبور السفن للمضيق قد يرافقه تحصيل رسوم، وأن العودة إلى الوضع السابق قبل العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران أصبحت مستحيلة.

ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين خليجيين قولهم في أحاديث خاصة إن "بعض القوى الأوروبية الرائدة تقبل الآن بأن السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي سيكون عليها دفع رسوم لإيران وعُمان".

اضافة اعلان


وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كتبت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن عُمان قدمت اقتراحا رسميا للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بشأن تحصيل رسوم العبور، استنادا جزئيا إلى آليات مطبقة في مضيق ملقا ومضيق سنغافورة، مع الإشارة إلى أن طهران تصر على الطابع الإلزامي للرسوم رغم كونها طوعية شكلا في المشروع العُماني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إسبانيا تقصي النمسا من المونديال بثلاثية نظيفة

كأس العالم إسبانيا تقصي النمسا من المونديال بثلاثية نظيفة

ل

فلسطين إسرائيل تقرّ إقامة 13 مستوطنة جديدة لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 600 نقطة

ا

عربي ودولي "بلومبرغ": دول الخليج قد تسمح بفرض رسوم عبور لمضيق هرمز

ق

أخبار محلية المنتخب الوطني للسلة يبلغ الدور الثاني رغم خسارته أمام إيران

ل

أخبار محلية صدور تعليمات تنفيذية خاصة بشأن "انتخابات الصناعة" في الجريدة الرسمية

ل

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

ل

أخبار محلية تحذير من الأمن السيبراني للأردنيين



 
 






الأكثر مشاهدة

 