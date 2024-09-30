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بلينكن: لبنان والعالم أكثر أمانا من دون حسن نصر الله

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
أنطوني بلينكن
الإثنين، 30-09-2024 05:20 م
الوكيل الإخباري-   علّق وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، اليوم الاثنين، على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قائلًا ان "لبنان والمنطقة والعالم أكثر أمانًا من دون حسن نصر الله".اضافة اعلان


وأشار بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل من أجل إيجاد حل دبلوماسي يضمن الأمن لكل من إسرائيل ولبنان، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".
 
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