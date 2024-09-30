بلينكن: لبنان والعالم أكثر أمانا من دون حسن نصر الله

وأشار بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل من أجل إيجاد حل دبلوماسي يضمن الأمن لكل من إسرائيل ولبنان، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".
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