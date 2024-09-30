بلينكن: لبنان والعالم أكثر أمانا من دون حسن نصر الله

05:20 م

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الوكيل الإخباري- علّق وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، اليوم الاثنين، على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قائلًا ان "لبنان والمنطقة والعالم أكثر أمانًا من دون حسن نصر الله". اضافة اعلان





وأشار بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل من أجل إيجاد حل دبلوماسي يضمن الأمن لكل من إسرائيل ولبنان، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".