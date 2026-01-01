الجمعة 2026-01-02 12:09 ص

بوتين يتلقى تقريرًا حول الهجوم الأوكراني على خيرسون

الجمعة، 02-01-2026 12:03 ص
الوكيل الإخباري-  استمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف إلى تقرير مفصل من حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، حول الوضع بعد الهجوم الأوكراني على قرية خورلي، وسير التحقيقات في الحادث.اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن "فلاديمير سالدو أبلغ الرئيس بوتين عبر الهاتف عن الوضع في منطقة خيرسون بعد الهجوم الإرهابي لنظام كييف".

وأضاف بيسكوف أن سالدو "أطلع رئيس الدولة على إجراءات التحقيق، وأفاد بأنه مع تقدم عمل فريق التحقيق وتحديد هويات الضحايا، سيتم نشر المعلومات والأسماء على موقع إدارة المنطقة".

وفي تطور لاحق، كتب سالدو على قناته في "تلغرام" أن الرئيس بوتين وافق على رأيه بأن جريمة خورلي "من حيث القسوة واللاإنسانية والوقاحة هي نفسها جريمة حرق الناس في أوديسا في 2 مايو 2014".

وكان حاكم مقاطعة خيرسون قد أعلن سابقًا أن القوات الأوكرانية شنت ضربة مقصودة بطائرات مسيّرة على مقهى وفندق في قرية خورلي، حيث كان مدنيون يحتفلون بالعام الجديد.

ووفقًا للبيانات الأولية التي نقلها سالدو، قُتل 24 شخصًا على الأقل، وكانت إحدى الطائرات تحمل خليطًا حارقًا تسبب في احتراق العديد من الضحايا أحياء.

