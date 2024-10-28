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بوريل: نشهد في غزة الأزمة الإنسانية الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
الإثنين، 28-10-2024 09:56 م

الوكيل الإخباري-    قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إن مصدر القلق الأكبر اليوم هو الوضع الرهيب للسكان في شمال قطاع غزة"، حيث "نشهد فيه الأزمة الإنسانية الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية".

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وأضاف بوريل في تصريحات من برشلونة على هامش حضوره المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الاثنين، أن "الطريقة التي تطور بها تدهور الأوضاع ضد المدنيين هي مدعاة قلق بالغ وتطرح أسئلة كثيرة لم تتم الإجابة عليها بالنسبة لجميع منظمات الأمم المتحدة، الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الصحية العالمية"،


ودعا بوريل إلى الخروج من المنتدى "بالتزام أقوى للضغط من أجل إنهاء هذا الوضع المأساوي".

 
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