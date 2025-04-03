بيان جديد من مصر بعد غارات إسرائيل على سوريا وغزة

الوكيل الإخباري- دانت مصر بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق عدة من سوريا، وقصفها عيادة في قطاع غزة.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الخميس، إن "مصر تدين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على عدة مواقع في الأراضي السورية، في انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، استغلالا للأوضاع الداخلية في سوريا الشقيقة".





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