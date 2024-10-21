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بيان هام من الجيش الكويتي حول نقل أسلحة لإسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 08:38 ص
الوكيل الإخباري-  نفى الجيش الكويتي مساء أمس الأحد، صحة الأنباء المتداولة حول وجود رحلات لنقل أسلحة من القواعد الجوية العسكرية في البلاد إلى قاعدة إسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".اضافة اعلان


ولفتت الوكالة إلى أن "رئاسة الأركان العامة للجيش تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية".

ونقلت الوكالة عن بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي قوله إن "الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقا، وتخضع للتنسيق والرقابة".

وجاء البيان بعد تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انطلاق رحلات جوية على متنها أسلحة من قاعدة علي السالم في الكويت إلى قاعدة نفتاييم الإسرائيلية.

 

روسيا اليوم
 
gnews

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