بيان هام من الجيش الكويتي حول نقل أسلحة لإسرائيل

ولفتت الوكالة إلى أن "رئاسة الأركان العامة للجيش تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية".
ونقلت الوكالة عن بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي قوله إن "الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقا، وتخضع للتنسيق والرقابة".
وجاء البيان بعد تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انطلاق رحلات جوية على متنها أسلحة من قاعدة علي السالم في الكويت إلى قاعدة نفتاييم الإسرائيلية.
بيان نفي— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) October 20, 2024
من رئاسة الأركان العامة للجيش
تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية.
وتؤكد أن الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقاً، وتخضع للتنسيق والرقابة.… pic.twitter.com/t0no3Qmds8
روسيا اليوم
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