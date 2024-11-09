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تأثر 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان ونزوح 379 ألفاً

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
السبت، 09-11-2024 07:03 م

الوكيل الإخباري-    أفادت الأمم المتحدة بأن الفيضانات التي اجتاحت جنوب السودان تسببت في تضرر نحو 1.4 مليون شخص في 43 مقاطعة ومنطقة أبيي، مما أسفر عن نزوح أكثر من 379 ألف شخص.

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وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان اليوم السبت، إن الفيضانات التي تعد الأسوأ منذ عقود، تهدد بتفاقم أزمة صحية في البلاد . 


 
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