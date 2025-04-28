تايوان تؤجل الاختبارات البحرية لغواصتها العسكرية الجديدة

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Taipei Times أن تايوان قررت تأجيل الاختبارات البحرية على غواصتها العسكرية الجديدة.



وقالت الصحيفة نقلا عن وزير الدفاع التايواني:" تم تأجيل التجارب البحرية لغواصة Hai Kun، أوّل غواصة تعمل بالديزل والكهرباء تم تصنيعها في تايوان، التأجيل سببه هو أن الشركات المصنعة للغواصة قررت إصلاح بعض الأخطاء الموجودة في الغواصة والتي تم اكتشافها خلال اختبارات الإرساء".

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وأكد الوزير التايواني أن "التجارب البحرية على الغواصة، والتي كان من المقرر أن تبدأ قبل نهاية أبريل الجاري، لن تبدأ إلا بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة بشكل كامل"، مضيفا أنه لا يوجد جدول زمني محدد لبدء التجارب البحرية للغواصة.



وعندما سُئل الوزير عما إذا كان التأخير في الاختبارات سيؤدي إلى فرض عقوبات على شركة بناء السفن "CSBC" قال:"طالما ظل تاريخ تسليم الغواصة في نوفمبر ساري المفعول، فلن تكون هناك أي مطالبات ضد الشركة".



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن غواصة Hai Kun لديها مقدار إزاحة للمياه يعادل 2500 طن، ويمكنها الغوص لعمق 350 م تحت سطح الماء، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرات الغواصات من فئة High Loon التي تستخدمها تايوان حاليا ،والتي تم شراؤها من هولندا في عامي 1987 و1988.



وستُسلح الغواصة الجديدة بطوربيدات أمريكية ثقيلة عيار 533 ملم من طراز Mk48 ، قادرة على ضرب الأهداف تحت الماء والسفن السطحية الكبيرة، ومن المقرر أيضا أن تزود الغواصات التي ستنتجها تايوان في المستقبل بصواريخ Harpoon المضادة للسفن والأهداف البحرية.