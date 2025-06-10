ترامب: أميركا وإيران ستواصلان المحادثات الخميس

وصف ترامب طهران بأنها مفاوض صعب المراس، وقال إن عملية تخصيب اليورانيوم هي العائق الرئيس أمام إبرام اتفاق بين الجانبين.
وقال ترامب خلال حدث اقتصادي في البيت الأبيض "نقوم بالكثير من العمل بشأن إيران في الوقت الراهن.. الأمر ليس سهلا... إنهم مفاوضون متمرسون".
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