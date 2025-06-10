الثلاثاء 2025-06-10 01:24 ص
 

ترامب: أميركا وإيران ستواصلان المحادثات الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 10-06-2025 12:31 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة وإيران ستواصلان المحادثات الخميس من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.

اضافة اعلان


وصف ترامب طهران بأنها مفاوض صعب المراس، وقال إن عملية تخصيب اليورانيوم هي العائق الرئيس أمام إبرام اتفاق بين الجانبين.


وقال ترامب خلال حدث اقتصادي في البيت الأبيض "نقوم بالكثير من العمل بشأن إيران في الوقت الراهن.. الأمر ليس سهلا... إنهم مفاوضون متمرسون".

 
gnews

أحدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي منظمة الصحة العالمية تُجدّد التحذير من تفشي جدري القردة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أميركا وإيران ستواصلان المحادثات الخميس

العميد الركن مصطفى عبدالحليم الحياري

أخبار محلية مدير الإعلام العسكري يكتب .. الثورة العربية الكبرى وديعة الجيش

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"

"ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا

أخبار محلية برعاية العيسوي وبحضور حاشد.."ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا

مديرية الأمن العام

أخبار محلية التحقيق مع ثلاثة أشخاص ألحقوا أضراراً بمركبة إسعاف وطوارئ مستشفى معان الحكومي

ظلام دامس على طريق المطار

خاص بالوكيل ظلام دامس على طريق المطار .. والاشغال توضح !

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا



 
 





الأكثر مشاهدة