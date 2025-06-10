ترامب: أميركا وإيران ستواصلان المحادثات الخميس

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة وإيران ستواصلان المحادثات الخميس من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.

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وصف ترامب طهران بأنها مفاوض صعب المراس، وقال إن عملية تخصيب اليورانيوم هي العائق الرئيس أمام إبرام اتفاق بين الجانبين.