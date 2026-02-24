الثلاثاء 2026-02-24 01:19 ص

ترامب: إيران ستواجه يوما سيئا للغاية إذا لم تتوصل لاتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن هناك محادثات جارية مع إيران في ظل تصاعد التوتر، مضيفا "نريد أن نرى اتفاقا عبر التفاوض مع إيران". وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا سفن متجهة إلى إيرا
دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية سيجعل ذلك "يوما سيئا جدا لذلك البلد، وللأسف الشديد لشعبه".

وأضاف ترامب في منشور له عبر منصة تروث سوشال، الاثنين، أن فشل التوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون له تداعيات خطيرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

 
 


