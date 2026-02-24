ترامب: إيران ستواجه يوما سيئا للغاية إذا لم تتوصل لاتفاق

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية سيجعل ذلك "يوما سيئا جدا لذلك البلد، وللأسف الشديد لشعبه".

