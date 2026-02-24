ترامب: إيران ستواجه يوما سيئا للغاية إذا لم تتوصل لاتفاق

وأضاف ترامب في منشور له عبر منصة تروث سوشال، الاثنين، أن فشل التوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون له تداعيات خطيرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ينفي وجود أي خلاف مع رئيس الأركان الأميركي حول إيران
-
الأمم المتحدة: 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقدوا في المتوسط منذ مطلع 2026
-
سويسرا تجمد أكثر من 880 مليون دولار من الأصول الفنزويلية
-
تقديرات دولية عن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا
-
"من دائرته المقربة".. ترامب يسمي مرشحين لا ثالث لهما لخلافته في الرئاسة 2028
-
محلل: الهجوم الأمريكي على إيران أصبح أكثر ترجيحا في ضوء التعزيزات العسكرية
-
الأمم المتحدة: مقتل 13 مدنيا في غارات جوية باكستانية على أفغانستان
-
رئيس الأركان الأميركي يحذر ترامب من مخاطر توجيه ضربة إلى إيران