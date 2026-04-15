ترامب: الحرب مع إيران "على وشك الانتهاء"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الحرب مع إيران "على وشك الانتهاء"، وفقا لتصريحات من مقابلة مرتقبة على قناة فوكس نيوز من المقرر أن تبث الأربعاء.





وعندما سئل مباشرة عما إذا كانت الحرب قد انتهت، أشار ترامب إلى أنها تقترب من نهايتها، مبينا أنها قريبة جدا من الانتهاء.



وكانت 4 مصادر قالت إنه من الممكن أن يعود فريقا التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من انتهاء المحادثات الأعلى مستوى بين البلدين منذ عام 1979 في العاصمة الباكستانية دون تحقيق أي اختراق.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال، الاثنين، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "صامد"، مؤكدا مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد فشل محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع.



وأعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في تصريحات أدلى بها فجر الأحد، أن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الملف النووي، قائلا: "نعود إلى واشنطن من دون التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين".



وقال فانس إن "الكرة في ملعب طهران" بشأن استئناف المحادثات، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.





