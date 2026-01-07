ترامب: النرويج "أخطأت خطأ فادحا" بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

وكتب ترامب على حسابه على منصة "TruthSocial": "لقد أنهيت بمفردي ثماني حروب، لكن النرويج العضو في حلف الناتو أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام".
وأكد ترامب على أن "ذلك الأمر لا يهمني، المهم أنني أنقذت ملايين الأرواح".
ومُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للمعارضة الفنزويلية ماتشادو على "جهودها الدؤوبة" في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.
وبعد العدوان الأمريكي على فنزويلا أكدت استعداد المعارضة الفنزويلية لتولي السلطة، فيما وصف ترامب ماتشادو بأنها "امرأة لطيفة"، "لكنها لا تحظى بأي دعم في فنزويلا".
RT
-
