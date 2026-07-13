ترامب: الولايات المتحدة ستتلقى المال مقابل حماية مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنّه سيتم "الدفع" إلى الولايات المتحدة لحمايتها مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن أنّ واشنطن "في طور السيطرة" على الممر الاستراتيجي.

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وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، "سنصبح حماة المضيق"، مضيفا أنّ الولايات المتحدة كانت تحميه من دون مقابل، ولكنّها الآن ستتلقى بدلا لذلك من الدول الغنية.