ترامب: الولايات المتحدة ستتلقى المال مقابل حماية مضيق هرمز

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، "سنصبح حماة المضيق"، مضيفا أنّ الولايات المتحدة كانت تحميه من دون مقابل، ولكنّها الآن ستتلقى بدلا لذلك من الدول الغنية.
وأضاف "سيتم دفع المال لنا مقابل حمايته. الكثير من المال، ولكن نريد فقط تعويضنا عن كلّ ما فعلناه، وعن تعريض شعبنا للخطر".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران
-
ماكرون يدعو الجيش الفرنسي إلى الاستعداد للحروب
-
البحرين تعلن التصدي لعدد من الاعتداءات الإيرانية
-
البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت
-
ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز
-
قصف يستهدف مطار صنعاء بالتزامن مع هبوط طائرة إيرانية
-
التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا
-
مقتل 27 على الأقل جراء حريق في حانة ببانكوك