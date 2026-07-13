الإثنين 2026-07-13 05:42 م

ترامب: الولايات المتحدة ستتلقى المال مقابل حماية مضيق هرمز

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أرشيفية
 
الإثنين، 13-07-2026 04:44 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنّه سيتم "الدفع" إلى الولايات المتحدة لحمايتها مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن أنّ واشنطن "في طور السيطرة" على الممر الاستراتيجي.

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وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، "سنصبح حماة المضيق"، مضيفا أنّ الولايات المتحدة كانت تحميه من دون مقابل، ولكنّها الآن ستتلقى بدلا لذلك من الدول الغنية.


وأضاف "سيتم دفع المال لنا مقابل حمايته. الكثير من المال، ولكن نريد فقط تعويضنا عن كلّ ما فعلناه، وعن تعريض شعبنا للخطر".

 
 


gnews

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