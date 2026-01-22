ترامب: بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" الهادفة إلى تسوية النزاعات العالمية.

اضافة اعلان