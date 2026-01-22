ترامب: بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام

وجاءت تعليقات ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعلن أنه أعد "إطار اتفاق" في شأن غرينلاند مع الأمين العام للناتو
-
اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند
-
سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط
-
عودة الحديث عن جثة "آخر رهينة".. حماس تعلّق بعد تصريح ترامب
-
إعلام سوري يعلن وفاة أحد أفراد عائلة الأسد
-
مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام
-
خلاف حاد بين ترامب وماكرون يتصاعد إلى السخرية العلنية ومواجهة مفتوحة