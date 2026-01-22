الخميس 2026-01-22 02:07 ص

ترامب: بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام

الخميس، 22-01-2026 12:53 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" الهادفة إلى تسوية النزاعات العالمية.

وجاءت تعليقات ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

 
 


