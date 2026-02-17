الثلاثاء 2026-02-17 07:41 ص

ترامب: سأكون منخرطا في محادثات إيران بشكل غير مباشر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 17-02-2026 06:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء في جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.اضافة اعلان


وذكر ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة الأهمية".

ويتصاعد التوتر قبيل المحادثات، مع نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أميركيون إن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.

وعندما سُئل عن فرص التوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "لا أعتقد أنهم يريدون (تحمل) عواقب عدم إبرام اتفاق".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في المملكة المتحدة

أخبار محلية الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في المملكة المتحدة

رجل يتحرى الهلال

أخبار محلية تحري هلال رمضان في الأردن اليوم

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مضخة لاستخراج النفط.

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا

مشهد عام للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء - تحذيرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سأكون منخرطا في محادثات إيران بشكل غير مباشر

علما الولايات المتحدة وتايوان

عربي ودولي ترامب يقول إنه سيتخذ قراره "قريبا" بشأن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تايوان



 






الأكثر مشاهدة