ترامب: سأكون منخرطا في محادثات إيران بشكل غير مباشر

06:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764562 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء في جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. اضافة اعلان





وذكر ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة الأهمية".



ويتصاعد التوتر قبيل المحادثات، مع نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.



وقال مسؤولون أميركيون إن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.



وعندما سُئل عن فرص التوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.



وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا "لا أعتقد أنهم يريدون (تحمل) عواقب عدم إبرام اتفاق".

تم نسخ الرابط





