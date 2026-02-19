ترامب: على إيران أن تبرم صفقة وإلا ستحدث أمور سيئة

وأوضح ترامب خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام بمشاركة ممثلين عن أكثر من 45 دولة، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، معربًا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج إيجابية.
كما قال، إن قاذفات “بي 2” قضت بالكامل على قدرات إيران النووية، معتبرًا أن ذلك أسهم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشدد ترامب على أهمية التوصل إلى اتفاق مثمر مع إيران، محذرًا من أن عدم تحقيق ذلك قد يؤدي إلى تطورات سلبية.
وجدد ترامب تأكيده أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية، لافتا النظر إلى أن الجهود لا تزال مستمرة، وأن أمام الأطراف المعنية بعض العمل الذي يتعين إنجازه للوصول إلى اتفاق نهائي.
وتريد الولايات المتحدة تخلي إيران عن برنامجها النووي. لكن طهران ترفض ذلك رفضا قاطعا، وتنفي أنها تحاول تطوير سلاح نووي.
-
أخبار متعلقة
-
ما الذي يؤخر قرار واشنطن النهائي في توجيه ضربة لإيران؟.. إن بي سي توضح
-
تقرير يكشف أهم بنوك الأهداف الأمريكية في إيران عند الضربة الأولى
-
بيان عاجل صادر عن ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعد اعتقال شقيقه
-
روسيا عن مناوراتها مع إيران: لا علاقة لها بالتوتر الحالي
-
التفاصيل الكاملة لاعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا
-
دولة أوروبية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا
-
الحرس الثوري الإيراني يوضح حول السيطرة على مضيق هرمز
-
باكستان: 6 وفيات و 12 إصابة في انفجار مبنى سكني