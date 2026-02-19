ترامب: على إيران أن تبرم صفقة وإلا ستحدث أمور سيئة

الوكيل الإخباري- أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران خلال نحو عشرة أيام، مؤكدا أن على على إيران أن تبرم صفقة؛ وإلا ستحدث أمور سيئة.

اضافة اعلان



وأوضح ترامب خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام بمشاركة ممثلين عن أكثر من 45 دولة، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، معربًا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج إيجابية.



كما قال، إن قاذفات “بي 2” قضت بالكامل على قدرات إيران النووية، معتبرًا أن ذلك أسهم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.



وشدد ترامب على أهمية التوصل إلى اتفاق مثمر مع إيران، محذرًا من أن عدم تحقيق ذلك قد يؤدي إلى تطورات سلبية.



وجدد ترامب تأكيده أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية، لافتا النظر إلى أن الجهود لا تزال مستمرة، وأن أمام الأطراف المعنية بعض العمل الذي يتعين إنجازه للوصول إلى اتفاق نهائي.