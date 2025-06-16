ترامب: على إيران الدخول في محادثات "قبل فوات الأوان"

07:06 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران لن تفوز بالحرب الحالية الدائرة بينها وبين إسرائيل. اضافة اعلان





وحث ترامب إيران على الدخول في محادثات قبل "فوات الأوان".



وأشار ترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا إلى أن الإيرانيون يريدون التحدث بشأن خفض التصعيد.