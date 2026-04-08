ترامب: لبنان غير مشمول ضمن اتفاق وقف النار مع إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع شبكة PBS، إن لبنان لم يكن ضمن الاتفاق مع إيران، مرجعاً ذلك إلى حزب الله، ومعتبراً أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان جزء من الاتفاق.

وبحسب نص المكالمة، سألت شبكة PBS الرئيس ترامب عن استمرار استهداف لبنان وما إذا كان على علم بذلك، فأجاب: "نعم، لم يكونوا مشمولين في الاتفاق".