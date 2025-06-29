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ترامب: محاكمة نتنياهو تُعيق قدرته على التفاوض مع إيران وحماس

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
 
الأحد، 29-06-2025 08:00 ص
الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجارية بتهم الفساد، قائلًا إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.اضافة اعلان


وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، لوّح ترامب بتعليق المساعدات الأميركية لإسرائيل على خلفية الاستمرار في محاكمة نتنياهو، قائلًا: "تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنويًا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا".

وحسب وكالة رويترز، فقد وجّه الادعاء الإسرائيلي إلى نتنياهو في عام 2019 اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة، لكنه ينفيها جميعًا. وبدأت محاكمته في عام 2020 في ثلاث قضايا جنائية.

وقال ترامب في منشوره إن "ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون"، مضيفًا أن الإجراءات القضائية ستؤثر في قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حماس وإيران.

وأضاف الرئيس الأميركي أن نتنياهو "حاليًا" في طور التفاوض على اتفاق مع حماس، دون أن يذكر أي تفاصيل، علمًا بأنه كان قد قال الجمعة الماضي إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكًا.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو المطلوب أيضًا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث قال الخميس الماضي إن "الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت إسرائيل"، وإنه "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوًا".

وفي اليوم التالي، علقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منشور ترامب، ناقلة عن نقيب المحامين الإسرائيليين قوله إن الخطوة إذا كانت منسقة أو جاءت بطلب من نتنياهو، فإن ذلك يُعد سلوكًا مخالفًا للقانون.

الجزيرة
 
gnews

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