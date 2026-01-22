ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

06:47 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إنه يأمل في عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أميركية أخرى ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.





وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" في دافوس بسويسرا "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي" مشيرا إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو/ حزيران من العام الماضي.



وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".

