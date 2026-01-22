الخميس 2026-01-22 08:14 ص

ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

الخميس، 22-01-2026 06:47 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إنه يأمل في عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أميركية أخرى ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.اضافة اعلان


وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" في دافوس بسويسرا "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي" مشيرا إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".
 
 


