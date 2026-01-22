ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" في دافوس بسويسرا "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي" مشيرا إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".
