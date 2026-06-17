ترامب: هرمز فُتح جزئيا وسيعاد افتتاحه كليا

وقال ترامب إن مضيق هرمز فُتح جزئياً، متوقعاً إعادة افتتاحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.
وأضاف أن من نتائج الاتفاق مع إيران ارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية وانخفاض أسعار الوقود، مشيراً إلى أن التفاهم ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم لا تتضمن دفع الولايات المتحدة أي أموال لإيران، لكنه أكد في الوقت ذاته أن واشنطن لا تستطيع منع أي طرف من الاستثمار داخل إيران.
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