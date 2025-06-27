ترامب: وقعنا اتفاقا متعلقا بالتجارة مع الصين

وأدلى ترامب بذلك التعليق خلال فعالية في البيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يريد من الكونجرس إقراره قبل عطلة الرابع من تموز.
وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة تجارية في لندن في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد محادثات وصفها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بأنها "أكملت بنود" اتفاق تسنى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.
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