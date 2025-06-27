الجمعة 2025-06-27 01:33 ص
 

ترامب: وقعنا اتفاقا متعلقا بالتجارة مع الصين

علما الصين والولايات المتحدة
علما الصين والولايات المتحدة
 
الجمعة، 27-06-2025 01:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس دونالد ترامب الخميس، إن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع الصين يتعلق بالتجارة، وذلك دون الخوض في تفاصيل.اضافة اعلان


وأدلى ترامب بذلك التعليق خلال فعالية في البيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يريد من الكونجرس إقراره قبل عطلة الرابع من تموز.

وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة تجارية في لندن في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد محادثات وصفها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بأنها "أكملت بنود" اتفاق تسنى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.
 
gnews

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