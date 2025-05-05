ترامب يؤكد أنه سيدعم قانونا بتشديد العقوبات ضد روسيا

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة "NBC News" أنه سيوقع في المستقبل مشروع قانون قدمه السيناتور ليندسي غراهام لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا.

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وأشار ترامب إلى أنه قد يدعم مشروع قانون "غراهام" لفرض رسوم بنسبة 500% على البضائع من الدول التي تشتري موارد الطاقة الروسية.