ترامب يؤكد أنه سيدعم قانونا بتشديد العقوبات ضد روسيا

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ترغب في إنقاذ العديد من الأرواح وتوفير "الكثير من الأموال" التي يتم إنفاقها حاليا في إطار الصراع في أوكرانيا.
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