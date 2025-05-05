الإثنين 2025-05-05 01:11 ص
 

ترامب يؤكد أنه سيدعم قانونا بتشديد العقوبات ضد روسيا

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 05-05-2025 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة "NBC News" أنه سيوقع في المستقبل مشروع قانون قدمه السيناتور ليندسي غراهام لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا.

اضافة اعلان

 

وأشار ترامب إلى أنه قد يدعم مشروع قانون "غراهام" لفرض رسوم بنسبة 500% على البضائع من الدول التي تشتري موارد الطاقة الروسية.

 

وقال رئيس البيت الأبيض: "حسنا، هذا يعتمد على ما إذا كانت روسيا تتجه نحو السلام"، مضيفا: "نريد اتفاق سلام، نريد أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق ونعتقد أننا قريبون جدا من ذلك".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ترغب في إنقاذ العديد من الأرواح وتوفير "الكثير من الأموال" التي يتم إنفاقها حاليا في إطار الصراع في أوكرانيا.

 
gnews

أحدث الأخبار

جنود إسرائيليون

فلسطين جيش الاحتلال يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من الاحتياط لهجومه في غزة

حماس

فلسطين حماس تشيد بإعلان الحوثيين فرض حصار جوي على إسرائيل

ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكد أنه سيدعم قانونا بتشديد العقوبات ضد روسيا

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان

ارشيفية

عربي ودولي 3 غارات أميركية جنوب صنعاء

الناطق العسكري باسم أنصار الله

عربي ودولي أنصار الله تعلن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل

غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد رفضها للخطة الإسرائيلية بشأن وصول المساعدات لسكان غزة

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة

أخبار محلية وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته



 
 





الأكثر مشاهدة