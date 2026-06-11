ترامب يتوعد بقصف جديد على ايران الليلة

03:36 م

الوكيل الإخباري- صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، معلنًا أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات "بقوة شديدة" ضد أهداف إيرانية الليلة، في وقت تتواصل فيه حالة التوتر بين الجانبين على خلفية المفاوضات والخلافات بشأن عدد من الملفات العالقة. اضافة اعلان





وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة"، مضيفًا أن واشنطن تعتزم "الاستيلاء على جزيرة خارك الإيرانية في مرحلة ما في المستقبل القريب"، كما أكد أن بلاده ستفرض "سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية".



في المقابل، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني تأكيده أن طهران لم تتراجع خلال المفاوضات عن مواقفها وخطوطها الحمراء، مشددًا على أن التهديدات الأمريكية جاءت نتيجة رفض إيران تقديم تنازلات أمام ما وصفها بـ"المطالب غير المنطقية" لواشنطن.



وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة لم توافق بشكل كامل على النص الذي قدمه الجانب الإيراني خلال جولات التفاوض، ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين وعدم التوصل إلى تفاهم نهائي حتى الآن.





