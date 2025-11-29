ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال: "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل".
-
أخبار متعلقة
-
أوكرانيا تهاجم سفينتين روسيتين قبالة سواحل تركيا
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 300
-
محطة نفط روسية تعلّق عملياتها عقب هجوم بزوارق مسيّرة
-
شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320
-
الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية
-
سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة استفزازية لجر البلاد إلى مواجهة عسكرية
-
"رويترز": روبيو لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
-
بيسكوف: الفساد يستفحل في كييف بسبب الأموال الأوروبية