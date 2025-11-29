ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنّه ينبغي اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وبالقرب منها مغلقا، وسط تصاعد المواجهة مع الزعيم اليساري نيكولاس مادورو.

