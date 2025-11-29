السبت 2025-11-29 07:09 م

ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
السبت، 29-11-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنّه ينبغي اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وبالقرب منها مغلقا، وسط تصاعد المواجهة مع الزعيم اليساري نيكولاس مادورو.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال: "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل".

 
 


