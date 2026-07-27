ترامب يسعى لحضور بوتين لقمة مجموعة العشرين في ميامي

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي الاستخدام المفرط للعقوبات إلى تسريع عملية تخلي العالم عن الدولار في التجارة الدولية.

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وأكدت "نيويورك تايمز" أنه لهذا السبب تحديدا، ترغب واشنطن في رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في ميامي، لكن الخبراء يحذرون روسيا من الوقوع في فخ هذه الحركة المضللة، مؤكدين أن "لا حديث عن إعادة تشغيل جديدة".