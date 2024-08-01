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ترامب يعلق على اختفاء بايدن وعدم ظهوره في الفعاليات العامة

بايدن
بايدن




 

الخميس، 01-08-2024 11:34 ص

الوكيل الإخباري-  قال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب إن الديمقراطيين لا يريدون دعوة الرئيس جو بايدن لحضور المؤتمر الوطني للحزب في أغسطس "لأنهم يكرهونه ويكرههم".

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "Truth Social": "هناك شائعات بأنهم يرفضون دعوة جو بايدن الخامل (الناعس) إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي. هم يكرهونه وهو يكرههم."

وصرح ترامب أيضًا في حديث لقناة "فوكس نيوز" بأن الديمقراطيين سلبوا بايدن الرئاسة بالقوة: "الديمقراطيون يشكلون تهديدًا للديمقراطية. انظروا ماذا فعلوا، لقد استولوا للتو على الرئاسة. لقد كان استيلاءً على السلطة. بايدن غاضب جدًا الآن، كما تعلمون. لقد سُلبت منه الرئاسة، كما لو كان طفلًا."

كما يرى السياسي أن بايدن لا يتخذ أي قرارات كبرى في السياسة وفيما يتعلق بسير الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وسيعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس.

وكثرت التساؤلات مؤخرًا عن سبب غياب بايدن وعدم ظهوره في الفعاليات العامة، إلا أن البيت الأبيض أكد أن بايدن لا يتوارى عن الجمهور ويواصل قيادة البلاد.

 

RT

gnews

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