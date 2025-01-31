 
الجمعة 2025-01-31 10:48 ص
 

ترامب يعلق على حادث تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق واشنطن

قارب شرطة يجمع الحطام من نهر بوتوماك بعد تحطم طائرتين قرب مطار ريغان الوطني في واشنطن
قارب شرطة يجمع الحطام من نهر بوتوماك بعد تحطم طائرتين قرب مطار ريغان الوطني في واشنطن
الجمعة، 31-01-2025 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على حادث تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق واشنطن في كارثة جوية أودت بحياة 67 شخصا عبر شنّه هجوما سياسيا لافتا على سلفيه الديمقراطيين، فيما عزا الكارثة إلى التوظيف على أساس التنوّع.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام أميركية الخميس بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن مساء الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصا.

وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي سي بي إس نيوز وإيه بي سي نيوز. وأوضحت وكالة سلامة النقل الأميركية، المكلفة التحقيق، في وقت سابق الخميس، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأونروا

عربي ودولي قرار قطع الاحتلال علاقاته مع الأونروا يدخل حيز التنفيذ

الذهب

أسواق ومال أسعار الذهب عالميا تسجل مستوى قياسيا جديدا

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لحزب الله في البقاع

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لحزب الله في البقاع

طائرة تابعة لشركة الملكية الأردنية

أخبار محلية الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

قارب شرطة يجمع الحطام من نهر بوتوماك بعد تحطم طائرتين قرب مطار ريغان الوطني في واشنطن

عربي ودولي ترامب يعلق على حادث تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق واشنطن

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا

تعبيرية

الطقس الأرصاد : أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم



 




الأكثر مشاهدة