الخميس 2025-04-03 12:51 م
 

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب الوضع الاقتصادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 09:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوضع الاقتصادي والعجز التجاري، وفقًا لوثائق تم توزيعها في البيت الأبيض.اضافة اعلان


وجاء في تلك الوثائق: "أعلن رئيس الولايات المتحدة اليوم أن التجارة الخارجية والسياسات الاقتصادية خلقت حالة طوارئ وطنية، تُفرض بموجبها رسوم جمركية انتقامية لتعزيز المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة وحماية العمال الأمريكيين".

وتشير التقارير إلى أن العجز التجاري المستمر أدى إلى تدمير قاعدة التصنيع في الولايات المتحدة، ولم يترك أي حافز لتوسيع القدرة الإنتاجية، وقوض سلاسل التوريد الحيوية، وترك المجمع الصناعي العسكري الأمريكي معتمدًا على "الخصوم الأجانب".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب "لا يريد أن تستغل الدول الأخرى الولايات المتحدة، ويعتقد أن الرسوم الجمركية ضرورية لضمان التجارة العادلة، وحماية العمال الأمريكيين، وخفض العجز التجاري، وهو أمر ضروري للغاية".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس 2 أبريل حدًا أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة. وحدد بالنسبة لبعض الدول تعريفات خاصة، وفرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارًا من 3 أبريل.

روسيا اليوم 
 
gnews

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