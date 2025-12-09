ترامب يهدد المكسيك برسوم جمركية جديدة على خلفية نزاع على المياه

وأعلن ترامب على منصته تروث سوشال أنه سيفرض "تعرفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا لم يتم الإفراج عن هذه المياه فورا" مشيرا إلى أن المحاصيل والثروة الحيوانية تضررت بشدة في تكساس.
واتهم ترامب المكسيك بانتهاك اتفاق أبرم عام 1944 تتقاسم مع الولايات المتحدة بموجبه المياه من نهر كولورادو مقابل تدفقات من نهر ريو غراندي الذي يشكل جزءا من الحدود بين البلدين.
وقال ترامب إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بـ 800 ألف فدان-قدم من المياه بموجب شروط الاتفاق، مطالبا إياها "بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم منها قبل 31 كانون الأول، على أن يفرج عن الكمية الأخرى بعد ذلك بوقت قصير".
وأضاف "كلما طال الوقت الذي تستغرقه المكسيك لإطلاق المياه، ازداد الضرر الذي يلحق بمزارعينا".
-
أخبار متعلقة
-
تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو
-
روسيا تعلق الرحلات الجوية في 4 مطارات وتحذر السكان من هجمات بالمسيرات
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عدة على جنوبي لبنان
-
بوتين يؤكد تعزيز منظمة الأمن الجماعي خلال رئاسة روسيا للمنظمة في 2026
-
مصر .. جنازة مهيبة لـ 4 قضاة لقوا مصرعهم في حادث مروع
-
ويتاكر: ترامب قد ينسحب من جهود التسوية في أوكرانيا إذا رأى أن اتفاق السلام مستحيل
-
زاخاروفا: نزاع واسع النطاق في فنزويلا سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
-
الرياض والدوحة توقعان اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية - قطر السريع