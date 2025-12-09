ترامب يهدد المكسيك برسوم جمركية جديدة على خلفية نزاع على المياه

05:26 ص

الوكيل الإخباري- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك بنسبة 5%، متّهما البلاد بانتهاك اتفاق لتشارك المياه بين الجانبين.





وأعلن ترامب على منصته تروث سوشال أنه سيفرض "تعرفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا لم يتم الإفراج عن هذه المياه فورا" مشيرا إلى أن المحاصيل والثروة الحيوانية تضررت بشدة في تكساس.



واتهم ترامب المكسيك بانتهاك اتفاق أبرم عام 1944 تتقاسم مع الولايات المتحدة بموجبه المياه من نهر كولورادو مقابل تدفقات من نهر ريو غراندي الذي يشكل جزءا من الحدود بين البلدين.



وقال ترامب إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بـ 800 ألف فدان-قدم من المياه بموجب شروط الاتفاق، مطالبا إياها "بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم منها قبل 31 كانون الأول، على أن يفرج عن الكمية الأخرى بعد ذلك بوقت قصير".



وأضاف "كلما طال الوقت الذي تستغرقه المكسيك لإطلاق المياه، ازداد الضرر الذي يلحق بمزارعينا".

