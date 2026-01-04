ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا ويتحدث عن "ثمن باهظ"

وفي مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية، قال ترامب: "لن نتسامح مع نائبة الرئيس الفنزويلي ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمناً باهظاً للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو"، الذي اعتقلته وزوجته قوات خاصة أميركية في عملية مباغتة بكراكاس أمس السبت.
وفي وقت سابق اليوم، أكد مراسل الجزيرة أن المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا أعلنت تكليف رودريغيز نائبة الرئيس بتولي الرئاسة مؤقتاً.
وألمح مسؤولون أميركيون، منهم ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لإمكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من إدارة مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا الخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة للبلاد.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"
-
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب ترامب بالتوقف عن التهديد
-
ليبيا .. محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم
-
محادثات سورية إسرائيلية جديدة لبحث "الاتفاق الأمني"
-
علامات في قدميك تدل على وجود قاتل صامت يهدد حياتك
-
روبيو يزعم: الهجوم على فنزويلا لم يكن عملية عسكرية
-
اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد
-
زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير تنفي وفاته