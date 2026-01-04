الإثنين 2026-01-05 12:14 ص

ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا ويتحدث عن "ثمن باهظ"

ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا ويتحدث عن "ثمن باهظ"
ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا ويتحدث عن "ثمن باهظ"
الأحد، 04-01-2026 10:43 م
الوكيل الإخباري-   توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ديلسي رودريغيز نائبة رئيس فنزويلا، بدفع "ثمن أكبر مما دفعه" نيكولاس مادورو إن لم تتعاون مع واشنطن، كما كرر مطلبه بضم جزيرة غرينلاند.اضافة اعلان


وفي مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية، قال ترامب: "لن نتسامح مع نائبة الرئيس الفنزويلي ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمناً باهظاً للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو"، الذي اعتقلته وزوجته قوات خاصة أميركية في عملية مباغتة بكراكاس أمس السبت.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مراسل الجزيرة أن المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا أعلنت تكليف رودريغيز نائبة الرئيس بتولي الرئاسة مؤقتاً.

وألمح مسؤولون أميركيون، منهم ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لإمكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من إدارة مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا الخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة للبلاد.

الجزيرة
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة

أخبار محلية مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة

مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"

عربي ودولي مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"

ل

عربي ودولي رئيسة وزراء الدنمارك تطالب ترامب بالتوقف عن التهديد ​

ليبيا .. محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم

عربي ودولي ليبيا .. محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم

ل

أخبار محلية أمين عام وزارة الزراعة يتفقد آثار المنخفض الجوي الأخير في الكرك

ل

طب وصحة كيف تكشف تجاعيد العينين أسرار صحة الدماغ

الأرصاد تحذر من الصقيع صباح الاثنين في هذه المناطق

الطقس الأرصاد تحذر من الصقيع صباح الاثنين في هذه المناطق

محادثات سورية إسرائيلية جديدة لبحث "الاتفاق الأمني"

عربي ودولي محادثات سورية إسرائيلية جديدة لبحث "الاتفاق الأمني"



 






الأكثر مشاهدة