ترحيب فرنسي بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

10:11 م

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الوكيل الإخباري- رحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين. اضافة اعلان





ووفقًا لـ (فرانس برس)، قال بارو في منشور: "تنضم المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين"، مضيفًا: "سويًا، نوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام في المنطقة".



وجاء في إعلان ستارمر: "قلت دائمًا إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن"، لافتًا إلى أنه "مع تعرض هذا الحل راهنًا للخطر، حان وقت التحرك".



من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين هي "أعمال إرهابية".



ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الوزارة: "لقد قتل المستوطنون أكثر من 30 شخصًا منذ مطلع العام 2022. ويتعين على السلطات الإسرائيلية تحمل مسؤوليتها ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف المتواصلة هذه في ظل إفلات تام من العقاب، على الفور، وحماية المدنيين الفلسطينيين".