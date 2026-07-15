تركيا.. أوزغور أوزال يستعد لتأسيس حزب معارض جديد

الوكيل الإخباري- قال أوزغور أوزال، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي السابق، إن الاستعدادات جارية لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن أي خطوة رسمية ستبقى مرتبطة باستكمال الإجراءات القانونية القائمة.



وكانت محكمة تركية قد ألغت في مايو/أيار مؤتمر الحزب لعام 2023، الذي انتخب خلاله أوزال رئيسا، معتبرة أن هناك مخالفات إجرائية. كما أعادت المحكمة كمال كليتشدار أوغلو، الزعيم السابق للحزب، إلى منصبه، وهو يعد أبرز معارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وأوضح أوزال في مقابلة تلفزيونية أن الطعون القانونية على القرار، إلى جانب طلب عقد مؤتمر استثنائي للحزب، قد تستكمل خلال أسبوعين، مضيفا أنه في حال تعثرت هذه المسارات فقد يكون من الممكن الإعلان عن حزب جديد أواخر يوليو أو مطلع أغسطس.



وأثار القرار القضائي حالة من الارتباك في الأوساط التركية، وسط جدل سياسي واسع حول تداعياته على المشهد الحزبي والمعارضة. فبينما اعتبره منتقدون ذا دوافع سياسية، أكدت الحكومة أن القضاء مستقل.