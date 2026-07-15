الأربعاء 2026-07-15 08:40 م

تركيا.. أوزغور أوزال يستعد لتأسيس حزب معارض جديد

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تركيا.. أوزغور أوزال يستعد لتأسيس حزب معارض جديد
 
الأربعاء، 15-07-2026 06:31 م

الوكيل الإخباري-  قال أوزغور أوزال، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي السابق، إن الاستعدادات جارية لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن أي خطوة رسمية ستبقى مرتبطة باستكمال الإجراءات القانونية القائمة.

وكانت محكمة تركية قد ألغت في مايو/أيار مؤتمر الحزب لعام 2023، الذي انتخب خلاله أوزال رئيسا، معتبرة أن هناك مخالفات إجرائية. كما أعادت المحكمة كمال كليتشدار أوغلو، الزعيم السابق للحزب، إلى منصبه، وهو يعد أبرز معارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وأوضح أوزال في مقابلة تلفزيونية أن الطعون القانونية على القرار، إلى جانب طلب عقد مؤتمر استثنائي للحزب، قد تستكمل خلال أسبوعين، مضيفا أنه في حال تعثرت هذه المسارات فقد يكون من الممكن الإعلان عن حزب جديد أواخر يوليو أو مطلع أغسطس.


وأثار القرار القضائي حالة من الارتباك في الأوساط التركية، وسط جدل سياسي واسع حول تداعياته على المشهد الحزبي والمعارضة. فبينما اعتبره منتقدون ذا دوافع سياسية، أكدت الحكومة أن القضاء مستقل.


ويأتي ذلك في وقت يرى فيه محللون أن الخلافات داخل المعارضة قد تصب في مصلحة الرئيس أردوغان، مع اقتراب الانتخابات المقررة بحلول عام 2028، رغم احتمال تقديم موعدها.

 
 


gnews

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