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تركيا تريد اتفاقا جديدا مع العراق بشأن خط أنابيب نفطي

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 21-07-2025 01:46 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول تركي كبير الاثنين، إن أنقرة تريد التفاوض مع العراق على اتفاق جديد لاستئناف عمليات خط أنابيب نفطي بين البلدين بعد توقفها أثناء خلاف على صادرات عراقية غير مصرح بها.اضافة اعلان


وذكرت تركيا في قرار نشر في الجريدة الرسمية التركية الاثنين، أن العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الحالية بين تركيا والعراق، والتي تعود إلى السبعينيات، وكل البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها سيتوقف في 27 يوليو 2026.

ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفقات النفط من خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان التركي. وأوقفت تركيا التدفقات في آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من 2014 إلى 2018.
 
 
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