تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود

وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن السفينة "مايلدفولغا 2" (MildVolga 2) "أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس"، مشيرة إلى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة.
وبحسب موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية، ترفع "مايلدفولغا 2" علم روسيا.
وأضافت إدارة الشؤون البحرية أن السفينة "تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي".
يأتي ذلك بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظلّ العقوبات.
