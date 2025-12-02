الثلاثاء 2025-12-02 12:27 م

تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود

دخان يتصاعد من سفينة شحن مشتعلة في البحر الأسود قبالة الساحل التركي
دخان يتصاعد من سفينة شحن مشتعلة في البحر الأسود قبالة الساحل التركي
الثلاثاء، 02-12-2025 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت تركيا الثلاثاء أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لـ"هجوم" في البحر الأسود.اضافة اعلان


وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن السفينة "مايلدفولغا 2" (MildVolga 2) "أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس"، مشيرة إلى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة.

وبحسب موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية، ترفع "مايلدفولغا 2" علم روسيا.

وأضافت إدارة الشؤون البحرية أن السفينة "تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي".

يأتي ذلك بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظلّ العقوبات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تع

فن ومشاهير بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد

أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع السفارة الإماراتية في عمّان، مساء الاثنين، واجهة الخزنة في مدينة البترا الوردية بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالا بعيد الاتحاد الرابع والخ

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تضيء الخزنة بالعلم الإماراتي احتفالا بعيد الاتحاد الـ54

اى

فن ومشاهير حياة الفهد تتعرّض لوعكة صحية جديدة وتشعل قلق الجمهور

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية وفد من الأعيان يختتم زيارة رسمية إلى الصين

غا

منوعات فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!

خم

منوعات تحطيم تمثال لميسي في الأرجنتين - فيديو

علم الامارات

أخبار محلية السفارة الإماراتية تحتفل بالعيد الوطني

دخان يتصاعد من سفينة شحن مشتعلة في البحر الأسود قبالة الساحل التركي

عربي ودولي تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود



 
 





الأكثر مشاهدة