تسجيل أول إصابة بوباء الكوليرا في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، رصد حالة من وباء الكوليرا في عكار، والمباشرة باجراءات الاحتواء.



وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء ، إنه جرى إبلاغها أول أمس الاثنين عن حالة محتملة للكوليرا، على أثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".

اضافة اعلان