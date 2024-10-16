تسجيل أول إصابة بوباء الكوليرا في لبنان

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء ، إنه جرى إبلاغها أول أمس الاثنين عن حالة محتملة للكوليرا، على أثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".
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