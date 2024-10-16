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تسجيل أول إصابة بوباء الكوليرا في لبنان

كوليرا
كوليرا
الأربعاء، 16-10-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، رصد حالة من وباء الكوليرا في عكار، والمباشرة باجراءات الاحتواء.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء ، إنه جرى إبلاغها أول أمس الاثنين عن حالة محتملة للكوليرا، على أثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".

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وأضافت أنه "جرى اليوم تثبيت الحالة عبر عزل الجرثومة في أحد المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط 01".

 
gnews

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