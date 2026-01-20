تصرفات ترامب تهدد بسحب بساط تنظيم مونديال 2026 من أمريكا

وخلال مناقشة حول الأمن في القطب الشمالي، الاثنين، اتهم النائب المحافظ سيمون هور ترامب بعدم احترام حلفائه، واقترح أن ترد المملكة المتحدة بالمثل.
وقال المشرّع البريطاني: "ترامب حساس للغاية، ولديه كبرياء، ولا يحب الإحراج. هل ينبغي أن تتم الزيارة الرسمية للملك تشارلز إلى الولايات المتحدة هذا العام؟ هل ينبغي أن تلعب منتخبات كرة القدم في الملاعب الأمريكية خلال كأس العالم؟ هذه أمور من شأنها أن تحرج الرئيس في الداخل. علينا الآن أن نواجه الموقف بالمثل".
وقد ردد النائب الليبرالي الديمقراطي لوك تايلور هذه المشاعر، قائلاً إن المملكة المتحدة لا تتعامل مع رجل عقلاني.
من جانبها، ردت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر على هذه الاقتراحات بالقول إن المملكة المتحدة ستواصل مساعيها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
CNN بالعربية
-
أخبار متعلقة
-
اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران
-
ترامب يعلن عقد اجتماعا بشأن غرينلاند في دافوس
-
ترامب يواصل دعوات الانضمام لمجلس السلام
-
الاقتصاد الرقمي: النفایات الإلكترونیة تتزاید یوما بعد یوم
-
شركات طيران يابانية تلغي رحلات جوية بسبب العواصف الثلجية
-
ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار
-
سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل
-
تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا