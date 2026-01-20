الثلاثاء 2026-01-20 01:21 م

تصرفات ترامب تهدد بسحب بساط تنظيم مونديال 2026 من أمريكا

الثلاثاء، 20-01-2026 12:26 م
الوكيل الإخباري-   اقترح مشرّع بريطاني أن تقاطع منتخبات كرة القدم بطولة كأس العالم القادمة في أمريكا الشمالية، ردًا على تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند.اضافة اعلان


وخلال مناقشة حول الأمن في القطب الشمالي، الاثنين، اتهم النائب المحافظ سيمون هور ترامب بعدم احترام حلفائه، واقترح أن ترد المملكة المتحدة بالمثل.

وقال المشرّع البريطاني: "ترامب حساس للغاية، ولديه كبرياء، ولا يحب الإحراج. هل ينبغي أن تتم الزيارة الرسمية للملك تشارلز إلى الولايات المتحدة هذا العام؟ هل ينبغي أن تلعب منتخبات كرة القدم في الملاعب الأمريكية خلال كأس العالم؟ هذه أمور من شأنها أن تحرج الرئيس في الداخل. علينا الآن أن نواجه الموقف بالمثل".

وقد ردد النائب الليبرالي الديمقراطي لوك تايلور هذه المشاعر، قائلاً إن المملكة المتحدة لا تتعامل مع رجل عقلاني.

من جانبها، ردت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر على هذه الاقتراحات بالقول إن المملكة المتحدة ستواصل مساعيها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

