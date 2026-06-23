تطورات الحرب.. دول تريد عرقة الاتفاق بين أمريكا وإيران

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، رغبة بلاده في مواصلة دورها حتى يتحقق سلام دائم، مشيراً إلى أن الحرب كان يمكن أن تدمر كل شيء.

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وأشاد شريف بدعم قادة دول المنطقة للجهود الرامية إلى التوصل للسلام، مؤكداً أهمية استمرار المساعي الهادفة إلى تعزيز الاستقرار.



وقال إن رسالته إلى المرشد الإيراني تتمثل في أن إيران توصلت إلى وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، وحفظت كرامتها.