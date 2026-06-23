تطورات الحرب.. دول تريد عرقة الاتفاق بين أمريكا وإيران

وأشاد شريف بدعم قادة دول المنطقة للجهود الرامية إلى التوصل للسلام، مؤكداً أهمية استمرار المساعي الهادفة إلى تعزيز الاستقرار.
وقال إن رسالته إلى المرشد الإيراني تتمثل في أن إيران توصلت إلى وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، وحفظت كرامتها.
وأضاف أن هناك دولاً تريد عرقلة الاتفاق، مؤكداً أنه لا يمكن لهذه الدول امتلاك صواريخ باليستية دون إيران.
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