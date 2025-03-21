الجمعة 2025-03-21 02:40 م
 

تعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة التونسية

سارة الزعفراني الزنزري
سارة الزعفراني الزنزري
 
الجمعة، 21-03-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة جديدة للحكومة، خلفا لكمال المدوري الذي تم إنهاء مهامه، أمس الخميس.

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والزنزري هي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تونس بعد نجلاء بودن، التي كانت قد شغلت رئاسة الحكومة بين تشرين الأول 2021 وآب 2023. كما أنها مهندسة عامة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، وكلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.


قبل تعيينها وزيرة، تولّت أيضًا رئاسة وحدة التصرّف حسب الأهداف بوزارة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إنجاز مشاريع الطرقات السيارة.


وولدت رئيسة الحكومة الجديدة سنة 1963في تونس العاصمة، وهي متحصلة على شهادة مهندس في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس.


كما تحصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر في ألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي، متابعة دراسات الطرقات السيارة.

 
 
gnews

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