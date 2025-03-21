تعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة التونسية

والزنزري هي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تونس بعد نجلاء بودن، التي كانت قد شغلت رئاسة الحكومة بين تشرين الأول 2021 وآب 2023. كما أنها مهندسة عامة مختصة في التهيئة الترابية، شغلت منصب وزيرة للتجهيز، وكلّفت بتسيير وزارة النقل في فترة ما.
قبل تعيينها وزيرة، تولّت أيضًا رئاسة وحدة التصرّف حسب الأهداف بوزارة التجهيز، ومُكلّفة بمتابعة ملف إنجاز مشاريع الطرقات السيارة.
وولدت رئيسة الحكومة الجديدة سنة 1963في تونس العاصمة، وهي متحصلة على شهادة مهندس في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس.
كما تحصلت على شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر في ألمانيا، مجال الاختصاص الهندسي، متابعة دراسات الطرقات السيارة.
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